"Показал Кокорину видеоклип, чтобы напомнить, что за исполнитель". Показания свидетеля Григоряна о чиновнике Паке

На заседании Пресненского суда города Москвы огласили, что свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, друга и детского тренера Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Карен Григорян говорил следователям во время опроса.

– Встретились с Мамаевым, Кокориными и Протасовицким в кафе Secret Room. Употребляли спиртные напитки. Григорян находился в состоянии алкогольного опьянения, но контролировал себя. В 3 часа все поехали в стриптиз-клуб "Эгоист". Познакомились с четырьмя девушками. Утром решили поехать позавтракать, Григорян последний вышел из клуба.

На улице водитель белого "Мерседеса" Соловчук сказал одной из девушек, которая села в его машину, что "этих петухов я не повезу". Мамаев спросил водителя, почему тот считает, что они петухи. Водитель сказал, что ответит за слова. Началось толкание, кто кого первым ударил, непонятно. Затем Мамаев нанес водителю несколько ударов, и водитель побежал.

Мамаев и К.Кокорин догнал водителя, тот упал. Его несколько раз ударили. Григорян, Куропаткин и А.Кокорин разняли драку, после чего водитель пошел обратно к машине и встретил Протасовицкого, который тоже нанес ему удар. Мамаев и Куропаткин нанесли несколько ударов по машине. Водитель просил остановиться, перестать его избивать и портить машину.

Поехали в кафе "Кофемания" завтракать. Там заметили, что посетитель кафе Пак похож на корейского исполнителя PSY. Григорян показал Кокорину видеоклип, чтобы напомнить, что за исполнитель. Все смеялись. Пак не обращал внимание на это. Затем Протасовицкий лично об этом сказал Паку, и извинился, сказав, что это весело. А.Кокорин подошел к Паку и ударил его стулом, К.Кокорин рукой. Сам Григорян плеснул в Пака соком. Григорян с Кокориным танцевали Gangnam Style в кафе. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)