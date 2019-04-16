Светлана Кокорина: "С Паком сидели еще два человека! Прокурор знает, кто это, но боится говорить"

Светлана Кокорина, мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина, после заседания Пресненского суда города Москвы пообщалась с журналистами.

– С Паком сидели еще два человека! Прокурор знает, кто это, но боится говорить

– Они не ушли что ли?

– Они развернулись и ушли.

Кокорин, Мамаев и другие участники дела были арестованы 10 октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы утром 8 октября, когда был избит водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, а также пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

17 апреля пройдут два разных судебных заседания по делу Кокорина и Мамаева