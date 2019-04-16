17 апреля пройдут два разных судебных заседания по делу Кокорина и Мамаева

В среду, 17 апреля, по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого состоятся заседания двух разных судов. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ – "побои" и "хулиганство".

На 9.00 назначено начало слушаний в Мосгорсуде. Он рассмотрит апелляцию защиты подсудимых на выбор меры пресечения: 3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста до 25 сентября. Предполагается, что в этих слушаниях подсудимые привычно примут участие по видеосвязи из СИЗО-2 Бутырской тюрьмы Москвы.

На 13.00 назначено очередное, шестое слушание дела по существу в Пресненском суде. Основной процесс стартовал неделю назад – во вторник, 9 апреля. Сейчас продолжается опрос свидетелей двух происшествий.

Кокорин, Мамаев и другие участники дела были арестованы 10 октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы утром 8 октября, когда был избит водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, а также пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Сначала игроки были помещены под стражу в "Бутырку" до 8 декабря, затем срок ареста продлевали до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых на изменение меры пресечения ни разу не были удовлетворены.

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