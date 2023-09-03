Сутормин — об игровом времени: «Обговаривали это с Семаком. Надо доказывать свое место на поле»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о количестве своего игрового времени.

— Вы сказали про контрактные обязательства. Но у вас же какая-то личная позиция? Вы как человек, можете быть чем-то недовольны в клубе?

— Мне бы хотелось получать больше игровой практики. Это факт. Хочется играть. Это главное.

— Нет опасения, что придется, как Кузяеву, ждать окончания контракта, чтобы уехать в Европу?

— Посмотрим. Так далеко не заглядывали пока.

— У вас были разговоры с кем-то о том, что вы недовольны своим игровым временем?

— Конечно. С Сергеем Богдановичем обговаривали. Надо доказывать свое место на поле, а там смотреть.

В этом сезоне 24-летний Сутормин принял участие в четырех матчах за сине-бело-голубых в РПЛ и отметился 1 голевой передачей.