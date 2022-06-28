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Жена Мозеса против возвращения хавбека в «Спартак»

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Супруга полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса не хочет, чтобы он возвращался в Россию.

«Мозес объясняет «Спартаку», что есть несколько причин, по которым он пока не может вернуться в расположение клуба. Одна из причин — мнение семьи. Жена футболиста не хочет отпускать его обратно в Россию. Клуб и игрок остаются на связи. Решение о будущем полузащитника не принято», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

23 июня официальный сайт московской команды сообщил, что Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.

Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча за российский клуб, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4739843-stala-izvestna-odna-iz-prichin-pochemu-igrok-spartaka-mozes-ne-hochet-priezzhat-v-rossiyu.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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