Жена Мозеса против возвращения хавбека в «Спартак»
Супруга полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса не хочет, чтобы он возвращался в Россию.
«Мозес объясняет «Спартаку», что есть несколько причин, по которым он пока не может вернуться в расположение клуба. Одна из причин — мнение семьи. Жена футболиста не хочет отпускать его обратно в Россию. Клуб и игрок остаются на связи. Решение о будущем полузащитника не принято», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
23 июня официальный сайт московской команды сообщил, что Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.
Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча за российский клуб, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года.
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4
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5
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6
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7
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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