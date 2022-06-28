Защитник «Краснодара» Евгений Чернов рассказал о своем будущем в клубе

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов прокомментировал свое будущее в клубе.

«На данный момент пока я остаюсь в «Краснодаре». Есть ли какие-то другие варианты? Ничего не могу сказать», — сказал Чернов «РБ Спорт».

29-летний защитник перешел в «Краснодар» в октябре 2020 года из «Ростова» за 3миллиона евро. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Чернов принял участие в 10 матчах в составе «быков» и отдал одну голевую передачу.