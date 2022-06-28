Защитник «Краснодара» Евгений Чернов рассказал о своем будущем в клубе
Защитник «Краснодара» Евгений Чернов прокомментировал свое будущее в клубе.
«На данный момент пока я остаюсь в «Краснодаре». Есть ли какие-то другие варианты? Ничего не могу сказать», — сказал Чернов «РБ Спорт».
29-летний защитник перешел в «Краснодар» в октябре 2020 года из «Ростова» за 3миллиона евро. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года.
В сезоне-2021/22 Чернов принял участие в 10 матчах в составе «быков» и отдал одну голевую передачу.
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
|0
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
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|0
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10
|Спартак
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|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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