Мозес должен вернуться в «Спартак» в ближайшие дни

Как стало известно «СЭ», полузащитник Виктор Мозес в ближайшее время должен вернуться в расположение московского «Спартака».

Ранее СМИ сообщали, что игрок с большой долей вероятности покинет команду. Однако руководству клуба удалось убедить Мозеса не покидать «Спартак» Красно-белые ждут возвращения нигерийца в ближайшие дни.

23 июня официальный сайт московской команды сообщил, что Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.

Напомним, Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста.

В сезоне-2021/2022 Виктор провел за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.