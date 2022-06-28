Мозес должен вернуться в «Спартак» в ближайшие дни
Как стало известно «СЭ», полузащитник Виктор Мозес в ближайшее время должен вернуться в расположение московского «Спартака».
Ранее СМИ сообщали, что игрок с большой долей вероятности покинет команду. Однако руководству клуба удалось убедить Мозеса не покидать «Спартак» Красно-белые ждут возвращения нигерийца в ближайшие дни.
23 июня официальный сайт московской команды сообщил, что Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.
Напомним, Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста.
В сезоне-2021/2022 Виктор провел за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -