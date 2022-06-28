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Мозес должен вернуться в «Спартак» в ближайшие дни

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Виктор Мозес.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», полузащитник Виктор Мозес в ближайшее время должен вернуться в расположение московского «Спартака».

Ранее СМИ сообщали, что игрок с большой долей вероятности покинет команду. Однако руководству клуба удалось убедить Мозеса не покидать «Спартак» Красно-белые ждут возвращения нигерийца в ближайшие дни.

23 июня официальный сайт московской команды сообщил, что Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.

Напомним, Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста.

В сезоне-2021/2022 Виктор провел за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
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