Сулейманов оценил переход Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал переход бывшего одноклубника Максима Глушенкова в «Зенит».

«Я не скажу, что уход Глушенкова не потеря для клуба. Это в первую очередь для «Зенита» хорошее приобретение. Впрочем, если мы идем хорошо, значит, мы все сделали правильно. А так Глушенков — игрок топового уровня», — приводит слова Сулейманова Metaratings.ru.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. В первых 6 матчах за клуб из Санкт-Петербурга нападающий забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.