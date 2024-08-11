Сулейманов оценил переход Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»
Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал переход бывшего одноклубника Максима Глушенкова в «Зенит».
«Я не скажу, что уход Глушенкова не потеря для клуба. Это в первую очередь для «Зенита» хорошее приобретение. Впрочем, если мы идем хорошо, значит, мы все сделали правильно. А так Глушенков — игрок топового уровня», — приводит слова Сулейманова Metaratings.ru.
Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. В первых 6 матчах за клуб из Санкт-Петербурга нападающий забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Metaratings.ru
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|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
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|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
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|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
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|4
|1
|2
|1
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|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
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|4
|
11
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|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
15
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
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30 тур
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|2 : 0
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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