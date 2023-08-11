Сулейманов: «Надеюсь, в Россию скоро вернутся еврокубки»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов выразил надежду, что в ближайшем будущем российские клубы вновь смогут играть в еврокубках.

— Естественно, скучаю по еврокубкам, — цитируют «Известия» Сулейманова. — Я думаю, каждый футболист, который играл в еврокубках, понимает, что это такое, какая это атмосфера. Надеюсь, в Россию тоже скоро вернутся еврокубки.

— Чемпионат Израиля сейчас выше или ниже по уровню, чем РПЛ?

— Думаю, плюс-минус один и тот же уровень. Если вы будете в Израиле и пойдете на топовый матч местного чемпионата, то увидите атмосферу как в Лиге чемпионов.