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Сегодня, 04:15

Грулев: «Хотел бы, конечно, поиграть за сборную»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал, что надеется на вызов в сборную России.

«Я две игры только сыграл на таком уровне. Но вообще хотел бы, конечно, поиграть за сборную. Мне очень интересно попробовать себя там. Буду стараться доказать свой уровень, чтобы туда позвали», — цитируют «Известия» Грулева.

24-летний россиянин в этом сезоне сыграл в 5 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Источник: https://iz.ru/1557342/aleksei-fomin/vse-odobriaiut-i-prinimaiut-trebovaniia-lichki
Вячеслав Грулев
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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Урал – Спартак
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12.08 15:00
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Оренбург – Краснодар
 - : -
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