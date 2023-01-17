Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:55

Судья Щетинин уверен, что РФС не перейдет в АФК

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Австралийский рефери Антон Щетинин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конференцию футбола.

— Вы обслуживаете матчи азиатской Лиги чемпионов. Каков ее уровень? Спрашиваю потому, что переход РФС в АФК еще не исключен.

— Думаю, этого не произойдет.

— Почему?

— Скорее сами азиатские страны не пустят Россию: никто не хочет сильного конкурента.

— А Россия — сильный конкурент?

— Если брать сборные, то в топ-5 стран точно войдет — наравне с Ираном, Австралией, Японией и Южной Кореей. Проход на ЧМ точно гарантирован, на Кубке Азии — минимум, четвертьфинал, — цитирует Щетинина Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-17-arbitr-anton-shchetinin-biografiya-pereyezd-v-avstraliyu-rabota-na-chm-2022-v-katare-foto-intervyu
РФС
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роман Костомаров остается в состоянии медикаментозной комы
Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка
Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе
Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Ежов — о возможном переходе РФС в АФК: «Все равно это будут решать люди, которые выше нас»
Президент «Урала»: «А ждут ли Россию в Азии?»
«Придем мы в Азию, а нам вдруг скажут: «Ребят, а мы вас тут не ждем». Интервью президента «Урала»
Гершкович — о возможном переходе РФС в АФК: «Если нас забанят, то сделают это везде»
Член исполкома РФС Гершкович — о создании рабочей группы: «Это нужно для того, чтобы остаться в Европе»
Тренер вратарей сборной России Кафанов о переходе в Азию: «Хотелось бы бороться за путевку на ЧМ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Динияр Билялетдинов считает, что Баринову пойдет на пользу опыт в «Бешикташе»

Булыкин рассказал, что Дзюбе будет непросто в «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости