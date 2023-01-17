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Булыкин рассказал, что Дзюбе будет непросто в «Торпедо»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Если «Торпедо» сможет хорошо играть, а Артем будет забивать, то это будет удачное стечение обстоятельств. Но, даже учитывая опыт и мастерство, Артему будет сложно в «Торпедо», а «Торпедо» будет сложно уйти из зоны вылета. Но я всегда позитивно смотрю и думаю, что может и получиться. Многое будет зависеть от него не только на футбольном поле, но и в раздевалке, потому что он может показать свой характер, что пойдет всем во вред. Но если Артем будет показывать свой футбол и забивать, то, безусловно, поможет «Торпедо» и поможет себе вернуться в топ-нападающие», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

С 3 ноября 2022-го Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор». Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/bulyikin-zayavil-chto-dzyube-budet-slozhno-v-torpedo
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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