4 мая. Екатеринбург. "Урал" - "Спартак" - 0:1. Эпизод с Петрюсом Бумалем и Фернанду.

Около 35 минут матча 27-го тура чемпионата России "Урал" – "Спартак" (0:1) хозяева поля должны были играть в меньшинстве.

У судьи Кирилла Левникова были основания удалить футболиста екатеринбуржцев Бумаля, который умышленно боднул Фернанду головой в лицо. Однако арбитр вместе красной карточки показал нарушителю желтую, и полузащитник продолжил игру. (Александр Бобров)

4 мая. Екатеринбург. "Урал" - "Спартак" - 0:1. Эпизод с Петрюсом Бумалем и Фернанду.