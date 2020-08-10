Судья назначил второй пенальти в ворота «Спартака». Что сказал комментатор «Матч ТВ» в прямом эфире

Телекомментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов во время матча первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) высказался по поводу второго назначенного пенальти в ворота красно-белых. На 88-й минуте главный арбитр Василий Казарцев опредил нарушение, а ВАР Алексей Еськов не изменил его мнение.

— Ну какой это пенальти?! — сказал Шмурнов в эфире прямой трансляции встречи на «Матч ТВ». — Судья Еськов подтвердил второй такой пенальти в матче... Супер! Думаю, осталось Казарцева назначить еще один пенальти, может удалить несколько игроков «Спартака», чтобы им было неповадно. Чтобы не спорили, например.

ВАР помог нам понять, что эти судьи такие. Вот и все. Хотя бы эта информация теперь будет. Я в принципе не понимаю, как такой пенальти можно было назначить. Если и было невольное нарушение правил, то это нарушение правил игрока «Сочи», который не удержался и сверху поставил ногу на защитника. Какой пенальти?

На мой взгляд, чтобы назначить оба пенальти, надо очень хотеть. Интересно, что скажет Кашшаи. Ему тоже нравится такое судейство? Он счастлив, он горд, что он возглавляет такую бригаду? Я думаю, что Василий Казарцев прочтет не только короткие сводки новостей об этом матче.

Можно бороться с судейством своей хорошей игрой, но когда ты ведешь 2:0 и ярко начинаешь новый чемпионат и после этого такое... Иногда и руки опускаются. Здесь должны разбирать — это был футбол, или это был произвол.