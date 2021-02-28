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Чорлука после победы над ЦСКА выложил фото с пивом

00:20
Ведран Чорлука.
Ведран Чорлука.
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука с пивом отпраздновал победу над ЦСКА в 20-м туре Тинькофф-РПЛ (2:0). Хорват выложил фото с бокалом пива в сториз Instagram.

Чорлука провел 90 минут и помог «Локо» сыграть на ноль.

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