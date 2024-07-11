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Судейство

Сегодня, 15:06

Завтра арбитр Турбин завершит судейскую карьеру?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Как стало известно «СЭ», завтрашний товарищеский матч «Динамо» — «Спартак» может стать последним для судьи РПЛ Евгения Турбина. Таким образом, 44-летний арбитр, на счету которого ровно 100 игр в чемпионате России в роли рефери, видимо, завершит профессиональную карьеру. По всей видимости, он сосредоточится на работе в академии РФС.

Есть вероятность, что в бригаду Турбина включат одного или двух ассистентов, которые тоже заканчивают карьеру.

Столичное дерби пройдет 12 июля на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
Евгений Турбин
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
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 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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