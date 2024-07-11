Завтра арбитр Турбин завершит судейскую карьеру?
Как стало известно «СЭ», завтрашний товарищеский матч «Динамо» — «Спартак» может стать последним для судьи РПЛ Евгения Турбина. Таким образом, 44-летний арбитр, на счету которого ровно 100 игр в чемпионате России в роли рефери, видимо, завершит профессиональную карьеру. По всей видимости, он сосредоточится на работе в академии РФС.
Есть вероятность, что в бригаду Турбина включат одного или двух ассистентов, которые тоже заканчивают карьеру.
Столичное дерби пройдет 12 июля на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.
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|Краснодар
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|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
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|0
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|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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