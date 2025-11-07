Карасев назначен главным арбитром матча «Крылья» — «Зенит» в 15-м туре РПЛ, Чистяков судит игру «Ахмата» со «Спартаком»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 15-го тура РПЛ.

Матчи пройдут 8 и 9 ноября.

Главным арбитром встречи между «Крыльями Советов» и «Зенитом» назначен Сергей Карасев. ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян. Игра состоится в воскресенье, 9 ноября.

Игру между «Ахматом» и «Спартаком» в этот же день будет судить Артем Чистяков. ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов.

8 ноября (суббота)

«Динамо» Москва — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Виктор Кулагин.

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Резников.

«Пари НН» — «Рубин»: судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — «Ростов»: судья — Ранэль Зияков

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

9 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок

Помощники судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Иван Сараев; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Владимир Казьменко.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Балтика» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Французов.