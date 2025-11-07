Карасев назначен главным арбитром матча «Крылья» — «Зенит» в 15-м туре РПЛ, Чистяков судит игру «Ахмата» со «Спартаком»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 15-го тура РПЛ.
Матчи пройдут 8 и 9 ноября.
Главным арбитром встречи между «Крыльями Советов» и «Зенитом» назначен Сергей Карасев. ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян. Игра состоится в воскресенье, 9 ноября.
Игру между «Ахматом» и «Спартаком» в этот же день будет судить Артем Чистяков. ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов.
8 ноября (суббота)
«Динамо» Москва — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Виктор Кулагин.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Резников.
«Пари НН» — «Рубин»: судья — Антон Фролов
Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гвардис.
«Сочи» — «Ростов»: судья — Ранэль Зияков
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.
9 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.
«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок
Помощники судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Иван Сараев; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Владимир Казьменко.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Балтика» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Французов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0