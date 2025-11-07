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Судейство

Карасев назначен главным арбитром матча «Крылья» — «Зенит» в 15-м туре РПЛ, Чистяков судит игру «Ахмата» со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 15-го тура РПЛ.

Матчи пройдут 8 и 9 ноября.

Главным арбитром встречи между «Крыльями Советов» и «Зенитом» назначен Сергей Карасев. ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян. Игра состоится в воскресенье, 9 ноября.

Игру между «Ахматом» и «Спартаком» в этот же день будет судить Артем Чистяков. ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов.

8 ноября (суббота)

«Динамо» Москва — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Виктор Кулагин.

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Резников.

«Пари НН» — «Рубин»: судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — «Ростов»: судья — Ранэль Зияков

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

9 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок

Помощники судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Иван Сараев; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Владимир Казьменко.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Балтика» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Французов.

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ФК Спартак (Москва)
Артем Чистяков
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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