Глушенков: «Крылья» очень хорошо стартанули в начале сезона, но потом что-то пошло не так»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в преддверии матча 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» оценил опасность соперника.

«Крылья» очень хорошо стартанули в начале сезона, но потом что-то пошло не так. Их ждет домашняя игра, которая будет очень многого стоить, тем более к ним приезжает «Зенит», — цитирует 26-летнего игрока пресс-служба петербургского клуба.

Глушенков играл за самарскую команду в 2021-2023 годах.

«Крылья Советов» примут «Зенит» в 15-м туре чемпионата России 9 ноября. Игра начнется в 13:00 по московскому времени.