Матч 20-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» рассудит бригада Сергея Иванова
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура РПЛ.
На игру ЦСКА — «Динамо» главным арбитром назначен Сергей Иванов, ВАР — Евгений Буланов.
Матч «Рубин» — «Краснодар» рассудит Сергей Карасев, игру «Оренбург» — «Зенит» — Сергей Цыганок, а «Локомотив» — «Ахмат» — Павел Кукуян. Инал Танашев назначен на матч «Спартак» — «Акрон».
7 марта (суббота)
«Ростов» — «Балтика»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Андрей Иванов.
«Пари НН» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Сергей Французов.
8 марта (воскресенье)
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Сергей Зуев.
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Резников.
«Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Эдуард Малый.
9 марта (понедельник)
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Филипкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Спартак» — «Акрон»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0