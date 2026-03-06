Абаскаль признался, что скучает по работе в России: «Прекрасная страна»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о работе в России.

«Я скучаю по России. Скучаю по всему, что с ней связано. Но прежде всего по работе и жизни в этой прекрасной стране», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».