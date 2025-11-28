Кирилл Левников — главный арбитр матча «Балтика» — «Спартак», Карасев назначен на игру «Краснодара» и «Крыльев Советов»
Стали известны судейские бригады на матчи 17-го тура чемпионата России-2025/26.
Главным арбитром матча «Балтика» — «Спартак» назначен Кирилл Левников. Его ассистентами будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный судья — Инал Танашев, ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Роман Галимов.
Сергей Карасев будет главным судьей встречи «Краснодар» — «Крылья Советов». Помощниками арбитра назначены Алексей Лунев и Дмитрий Маликов, резервный судья — Алексей Сухой, ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Иван Сараев.
Назначения судей на матчи 17-го тура РПЛ:
29 ноября (суббота)
«Акрон» — «Пари НН»: судья — Владислав Целовальников, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Эдуард Малый.
ЦСКА — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Юрий Баскаков.
«Балтика» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.
30 ноября (воскресенье)
«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Маликов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Денис Петров, Александр Туркин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мацюра.
«Ахмат» — «Динамо» Москва: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Максим Белокур; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Резников.
1 декабря (понедельник)
«Сочи» — «Динамо» Махачкала: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5