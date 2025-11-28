Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

28 ноября 2025, 12:05

Кирилл Левников — главный арбитр матча «Балтика» — «Спартак», Карасев назначен на игру «Краснодара» и «Крыльев Советов»

Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны судейские бригады на матчи 17-го тура чемпионата России-2025/26.

Главным арбитром матча «Балтика» — «Спартак» назначен Кирилл Левников. Его ассистентами будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный судья — Инал Танашев, ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Роман Галимов.

Сергей Карасев будет главным судьей встречи «Краснодар» — «Крылья Советов». Помощниками арбитра назначены Алексей Лунев и Дмитрий Маликов, резервный судья — Алексей Сухой, ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Иван Сараев.

Назначения судей на матчи 17-го тура РПЛ:

29 ноября (суббота)

«Акрон» — «Пари НН»: судья — Владислав Целовальников, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Эдуард Малый.

ЦСКА — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Балтика» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

30 ноября (воскресенье)

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Маликов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Денис Петров, Александр Туркин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Ахмат» — «Динамо» Москва: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Максим Белокур; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Резников.

1 декабря (понедельник)

«Сочи» — «Динамо» Махачкала: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов.

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
Сергей Карасев (судья)
Читайте также
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: все матчи — расписание и результаты игр
ЭСК: Егоров правильно не назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Динамо» из Махачкалы
ЭСК поддержала три решения Абросимова в матче между ЦСКА и «Оренбургом»
Талалаева дисквалифицировали на три матча. За тот самый жест в игре против «Спартака»
Сперцян не уехал из РПЛ и стал главной звездой чемпионата. Ведет команду ко второму золоту
КДК РФС не стал применять дополнительные санкции в отношении Манелова после удаления в матче со «Спартаком»
Талалаева дисквалифицировали на три матча за оскорбительное поведение в адрес «Спартака»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ролан Гусев о результатах «Динамо»: «Как я могу себя оценить, если я в роли пожарника?»

БЕТСИТИ оживил визуал Кубка Морского боя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости