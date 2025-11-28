Кирилл Левников — главный арбитр матча «Балтика» — «Спартак», Карасев назначен на игру «Краснодара» и «Крыльев Советов»

Стали известны судейские бригады на матчи 17-го тура чемпионата России-2025/26.

Главным арбитром матча «Балтика» — «Спартак» назначен Кирилл Левников. Его ассистентами будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный судья — Инал Танашев, ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Роман Галимов.

Сергей Карасев будет главным судьей встречи «Краснодар» — «Крылья Советов». Помощниками арбитра назначены Алексей Лунев и Дмитрий Маликов, резервный судья — Алексей Сухой, ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Иван Сараев.

Назначения судей на матчи 17-го тура РПЛ:

29 ноября (суббота)

«Акрон» — «Пари НН»: судья — Владислав Целовальников, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Эдуард Малый.

ЦСКА — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Балтика» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

30 ноября (воскресенье)

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Маликов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Денис Петров, Александр Туркин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Ахмат» — «Динамо» Москва: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Максим Белокур; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Резников.

1 декабря (понедельник)

«Сочи» — «Динамо» Махачкала: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов.