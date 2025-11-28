БЕТСИТИ оживил визуал Кубка Морского боя

Букмекер выпустил эпичный ролик, посвященный импровизированному турниру среди партнеров компании — «Балтики», «Сочи» и «Динамо» Махачкала.

На видео три человека в джерси клубов начинают играть в морской бой, после чего визуал буквально оживает, и кадр переносится на футбольное поле, расположенное прямо на нарисованном море. Корабли начинают сражаться друг с другом и забивать голы с помощью пушек.

Напомним, что БЕТСИТИ Кубок Морского боя будет разыгран по результатам очных встреч между тремя командами-участницами в матчах РПЛ. Победитель получит уникальный трофей.

Следующий, уже четвертый по счету матч в рамках турнира пройдет в понедельник, 1 декабря, между «Сочи» и «Динамо». В случае ничьей победителем турнира досрочно станет «Балтика».