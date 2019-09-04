Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (0:1).

— Болельщики «Спартака» вывесили 3 несогласованных баннера и 2 баннера с оскорбительным содержанием, помимо этого фанаты красно-белых использовали пиротехнику и бросали ее на поле, а также скандировали оскорбительные выражения. Болельщики «Зенита» использовали пиротехнические средства и скандировали оскорбительные выражения, — сказал Григорьянц. — Штрафы «Спартака»: за использование и бросание болельщиками пиротехники московский клуб наказан на 190 тысяч рублей, за скандирование фанатами оскорбительных выражений — на 60 тысяч, за использование 3 несогласованных баннеров — на 75 тысяч, за использование 2 оскорбительных баннеров — на 100 тысяч. Штрафы «Зенита»: за скандирование болельщиками оскорбительных выражений клуб оштрафован на 50 тысяч рублей, за использование фанатами пиротехники — на 90 тысяч. (Иван Торопцев)

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