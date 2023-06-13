Судей РПЛ соберут в Москве в конце июня

Как стало известно «СЭ», сбор арбитров и ассистентов судей РПЛ пройдет с 29 июня по 5 июля в Москве.

Он будет вдвое короче февральского, который состоялся в Турции.

В ходе сбора рефери прослушают лекции, а также сдадут тесты по физической подготовке и экзамен на знание правил игры.