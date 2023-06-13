Карпин назвал трех лучших тренеров прошедшего сезона в Европе

Главный тренер «Ростова» и национальной команды России Валерий Карпин назвал трех лучших тренеров из европейских клубов по итогам прошедшего сезона.

«Гвардиола, Спаллетти, Хави», — приводит Sport24 слова Карпина.

«Манчестер Сити», который возглавляет Хосеп Гвардиола, сделал требл в сезоне-2022/23, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти впервые за 33 года выиграл чемпионат Италии. «Барселона», которую тренирует Хави, заняла первое место в ла лиге.