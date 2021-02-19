«Тамбов» останется в РПЛ

По информации «СЭ», «Тамбов» продолжит выступления в РПЛ в этом сезоне.

Клуб в ближайшее время получит средства для того, чтобы погасить долги и продолжить участие в матчах премьер-лиги.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. 17 февраля сообщалось, что клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и находится на грани банкротства.

(Владислав Зимагулов)