«Тамбов» останется в РПЛ
15:50
По информации «СЭ», «Тамбов» продолжит выступления в РПЛ в этом сезоне.
Клуб в ближайшее время получит средства для того, чтобы погасить долги и продолжить участие в матчах премьер-лиги.
«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. 17 февраля сообщалось, что клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и находится на грани банкротства.
(Владислав Зимагулов)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур
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