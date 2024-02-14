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14 февраля, 12:20

Суд рассмотрит апелляцию Промеса на решение о тюремном заключении 20 февраля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слушание апелляции нападающего «Спартака» Квинси Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений двоюродному брату пройдет 20 февраля.

«Что касается уголовного дела, то на 20 февраля назначено так называемое формальное слушание. Это очень краткое заседание, на котором рассматривается ход расследования, дело еще не обсуждается в деталях. Это скорее формальность. Предлагаем вам время от времени проверять, назначено ли еще слушание по существу», — приводит ТАСС слова пресс-службы Апелляционного суда Амстердама.

Летом 2023 года суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Промес не посещал Нидерланды после приговора, поэтому не взят под стражу.

6 февраля апелляционный суд в Амстердаме постановил, что полузащитник «Спартака» должен выплатить компенсацию двоюродному брату. Ее размер пока неизвестен, сумма будет определена позже.

Также прокуратура Нидерландов требует девять лет тюрьмы для Промеса по делу о контрабанде наркотиков. По заявлению прокуратуры, футболист входил в преступную сеть, которую обвиняют во ввозе 1362 кг кокаина в страну.

Квинси Промес. Промеса хотят посадить на 9 лет. Прокуратура обвинила его в контрабанде наркотиков

Источник: ТАСС
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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