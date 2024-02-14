Олич назвал Семака, Жиркова и Акинфеева лучшими российскими футболистами

Бывший игрок и тренер ЦСКА Ивица Олич назвал лучших российских футболистов по его мнению.

«Много хороших футболистов было, но первый для меня — Сергей Семак. Когда я приехал, сразу был виден его уровень: у него было развито много футбольных качеств и был опыт. Он был самым умным футболистом в то время. Для меня не удивительно, что он заиграл в «ПСЖ». Это игрок, который может сыграть на любой позиции. Кто еще? Еще лучший — Юрий Жирков. Он пришел в ЦСКА молодым игроком. Его вызвали на пробную тренировку, на которой он настолько показал себя, что у тренера тогда не было выбора его не оставить. Артур Жорже тогда сразу сказал: «Вижу все его качества. Он 100% останется в главной команде». Может быть, другой тренер поступил бы по-другому и не стал смотреть на молодого футболиста, а российский футбол потерял бы такого человека. Поэтому для меня Юрий — один из лучших игроков, который смог построить карьеру на самом высоком уровне. Еще бы хотел назвать Игоря Акинфеева. Я всегда говорил, что для меня он один из лучших в мире. Как раз этих троих игроков я и назову лучшими российскими футболистами. Семака благодаря опыту, Жиркова, потому что сделал себя из ничего, и Акинфеева, который 15 лет играет на высшем уровне и до сих пор лучший», — приводит слова Олича Sport24.

Он также заявил, что Семак во время карьеры игрока уже был тренером на поле. По его словам, он обладал необходимым умом и делал все для команды.

«Семак одинаково хорош и как игрок, и как тренер», — добавил Олич.

Как футболист Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Хорват был главным тренером красно-синих с марта по июнь 2021 года.