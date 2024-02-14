Орлов удивлен, что вратарская проблема «Спартака» всплыла только сейчас

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями относительно вратарской проблемы «Спартака».

«Я удивлен, что вратарская проблема «Спартака» всплыла только сейчас. Эти два вратаря: Селихов и Максименко — столько пропускают! Они не растут. Красно-белым обязательно нужен новый вратарь, если они хотят бороться за золотые медали. Это очевидно. Вот они и бросились искать... Рассматривали Агкацева? Очень способный парень. Я видел матч с «Ростовом». Ну там такие ошибки грубейшие... И именно вратарей. И как на таких надеяться? Ну как? Поэтому я удивлен, что Абаскаль этот вопрос еще летом не поставил. А вообще уже года два-три как понятно, что оба эти голкипера — они перспективные, но не для «Спартака». Им нужен надежный. Вот Лантратова они не взяли, а он сильнее их обоих», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Сейчас в «Спартаке» есть три вратаря: Александр Селихов (7 матчей в осенней части сезона), Александр Максименко (16 матчей) и Илья Свинов (3 матча).

Ранее «СЭ» сообщал, что красно-белые не оставляют попыток приобрести голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.