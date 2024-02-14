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14 февраля, 12:17

Орлов удивлен, что вратарская проблема «Спартака» всплыла только сейчас

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Селихов и Александр Максименко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями относительно вратарской проблемы «Спартака».

«Я удивлен, что вратарская проблема «Спартака» всплыла только сейчас. Эти два вратаря: Селихов и Максименко — столько пропускают! Они не растут. Красно-белым обязательно нужен новый вратарь, если они хотят бороться за золотые медали. Это очевидно. Вот они и бросились искать... Рассматривали Агкацева? Очень способный парень. Я видел матч с «Ростовом». Ну там такие ошибки грубейшие... И именно вратарей. И как на таких надеяться? Ну как? Поэтому я удивлен, что Абаскаль этот вопрос еще летом не поставил. А вообще уже года два-три как понятно, что оба эти голкипера — они перспективные, но не для «Спартака». Им нужен надежный. Вот Лантратова они не взяли, а он сильнее их обоих», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Сейчас в «Спартаке» есть три вратаря: Александр Селихов (7 матчей в осенней части сезона), Александр Максименко (16 матчей) и Илья Свинов (3 матча).

Ранее «СЭ» сообщал, что красно-белые не оставляют попыток приобрести голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-udivlen-chto-vratarskaya-problema-spartaka-vsply-la-tol-ko-sejchas/
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ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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11
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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