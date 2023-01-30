Суд продолжит рассмотрение иска Газизова к Федуну 15 февраля

Суд продолжит рассмотрение иска бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова к экс-владельцу московского клуба Леониду Федуну 15 февраля.

«Суд определил в связи с истребованием дополнительных доказательств и принятием уточненного искового заявления отложить судебное заседание на 15 февраля», — приводит ТАСС слова судьи.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В сентябре 2022 года он подал иск к Федуну с требованием выплатить 365 миллионов рублей. Октябрьский суд Уфы передал дело по этому иску в Хорошевский суд Москвы. В декабре стало известно, что рассмотрение иска состоится 30 января.

Федун покинул «Спартак» в августе 2022 года, после того как компания «Лукойл» купила 100 процентов акций клуба.