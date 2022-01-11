«Кайрат» подтвердил, что защитник команды проходит просмотр в «Зените»

В «Кайрате» подтвердили, что защитник Нуралы Алип проходит просмотр в «Зените».

«Официально: Нуралы Алип был приглашён в ФК «Зенит» для прохождения УМО и первого учебно-тренировочного сбора вместе с основной командой. Сборы состоятся с 13 января 2022 года по 25 января 2022 года включительно в ОАЭ (г. Дубай). Верим в тебя, Нурик!» — говорится в заявлении клуба в Instagram.

В нынешнем сезоне Алип забил один мяч и получил три желтых карточки в 13 матчах за «Кайрат». Контракт 22-летнего защитника с алмаатинским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Портал Тransfermarkt оценивает его в 1,7 миллиона евро.