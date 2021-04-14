«Удачи и успехов». Видео прощания Василия Березуцкого с игроками ЦСКА

Василий Березуцкий, который объявил о переходе из ЦСКА в тренерский штаб «Краснодара», 14 апреля попрощался с игроками московского клуба.

Он выложил в Instagram видео прощальной церемонии.

«Всем спасибо на работу! Удачи и успехов! Ваш ВВ», — написал Березуцкий в посте.

Березуцкий выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2018 год. В августе 2020 года он вошел в тренерский штаб красно-синих.

22 марта ЦСКА уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды, его место занял Ивица Олич. Позднее, 6 апреля Гончаренко возглавил «Краснодар».