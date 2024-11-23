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Стрепетов: «Красивая игра «Зенита» в матче с «Оренбургом не нужна»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— Сейчас осталось три тура до паузы, и любая игра очень важна для любой команды, — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт». — Мы видим, что группы разделились, группы за выживание бьются и будут биться за каждое очко. Группе лидеров, я бы так назвал шесть команд, которые не потеряли шансов, то есть, все московские клубы, «Краснодар» и «Зенит», эти три тура будут очень важны. Ни одной проходной игры не будет. И «Оренбург» будет биться.

— А «Зенит»?

— Я от «Зенита» не жду красивой игры. Мне не нужна красивая игра. Нужно мощное, сильное давление и победа. Самое важное — это счет на табло. Это будет самое важное для «Зенита». А счет должен быть в пользу нашей команды. Потому что оставшиеся два домашних матча — все-таки свои родные трибуны, болельщики. И если «Зенит» хочет финишировать на первом месте, они не имеют права ни в одном матче даже играть вничью.

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет 23 ноября в Оренбурге и начнется в 12:00 мск.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Оренбург
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
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