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Сегодня, 13:51

Стрепетов считает, что Соболев не вписывается в бразильский оркестр «Зенита»

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов рассказал о проблемах нападающего Александра Соболева в «Зените».

— Я пожелаю Семаку определиться с обоймой: должно быть не 26 человек, а 16. Вот, например, у нас Саша Ерохин выходит со 100-процентной самоотдачей, у него КПД на хорошем уровне.

— Разделяете мнение о том, что трансфер Соболева получился ошибочным?

— Здесь нельзя говорить «ошибочный» сразу. Мы очень долго ждали, когда заиграет Малком. Мы ждали от Артура многого, хотя он забил золотой гол — его приобретение можно назвать удачным, но он тоже не проявляет себя.

Саша Соболев, к сожалению, никак не может именно попасть в этот бразильский оркестр. Он играет в другой футбол. Не вписывается он. И самое главное, Семак не очень любит с кем-то расставаться. У него есть такая черта, что он может держать 26 человек, — заявил Стрепетов «ВсеПроСпорт».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. 27-летний футболист отметился 2 голами и 1 результативной передачей за сине-бело-голубых в FONBET Кубке России, в РПЛ на его счету нет результативных действий в нынешнем сезоне.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Соболев
ФК Зенит
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
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