Стрепетов считает, что Соболев не вписывается в бразильский оркестр «Зенита»

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов рассказал о проблемах нападающего Александра Соболева в «Зените».

— Я пожелаю Семаку определиться с обоймой: должно быть не 26 человек, а 16. Вот, например, у нас Саша Ерохин выходит со 100-процентной самоотдачей, у него КПД на хорошем уровне.

— Разделяете мнение о том, что трансфер Соболева получился ошибочным?

— Здесь нельзя говорить «ошибочный» сразу. Мы очень долго ждали, когда заиграет Малком. Мы ждали от Артура многого, хотя он забил золотой гол — его приобретение можно назвать удачным, но он тоже не проявляет себя.

Саша Соболев, к сожалению, никак не может именно попасть в этот бразильский оркестр. Он играет в другой футбол. Не вписывается он. И самое главное, Семак не очень любит с кем-то расставаться. У него есть такая черта, что он может держать 26 человек, — заявил Стрепетов «ВсеПроСпорт».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. 27-летний футболист отметился 2 голами и 1 результативной передачей за сине-бело-голубых в FONBET Кубке России, в РПЛ на его счету нет результативных действий в нынешнем сезоне.