Агент Лукина: «Большая вероятность, что Матвей останется в ЦСКА. Мы не ищем другие клубы»

Агент защитника ЦСКА Матвея Лукина Тимофей Бердышев рассказал «СЭ» о ходе переговоров с московской командой по новому контракту.

«Переговоры идут хорошо. Мы не ищем другие клубы. На сегодняшний день Матвей рад находиться в ЦСКА, поэтому сегодня мы в переговорном процессе с ЦСКА. Есть положительная динамика. Большая вероятность, что все закончится хорошо, и Матвей останется в ЦСКА», — сказал Бердышев «СЭ».

Контракт 20-летнего защитника с ЦСКА заканчивается летом 2025 года.