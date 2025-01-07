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Радченко: «Тюкавин не наиграл на предложение от серьезного европейского клуба»

Сергей Ярошенко
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Бывший нападающий «Депортиво» и сборной России Дмитрий Радченко заявил, что форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин не наиграл на приглашение в европейскую лигу.

«Шансы Тюкавина перейти в европейский чемпионат в 2025 году? К сожалению, он не действует на том уровне, как в прошлом сезоне. В этом чемпионате он играет немного хуже. Ему надо еще работать и работать, прибавлять, чтобы поступило какое-то предложение. В этом сезоне Тюкавин не наиграл на предложение серьёзного европейского клуба», — приводит слова Радченко Legalbet.ru.

В этом сезоне 22-летний форвард провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи. Контракт игрока с бело-голубыми действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Радченко
Константин Тюкавин
Футбол
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