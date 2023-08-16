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Сегодня, 19:19

Стипиди: «У Дзюбы все в розовом цвете, безобразное поведение по отношению к людям»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Павел Стипиди поделился мнением о наказании нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы на 50 тысяч рублей и дисквалификацией на два матча РПЛ условно за оскорбление журналиста.

«То он на всю страну показывает, как некоторые вещи делает. Со Слуцким негодяйскую программу проводит. Сейчас он посылает человека и кричит, что засунет ему что-то. У него все в розовом цвете, безобразное поведение по отношению к людям. Все публичные люди должны думать, когда они говорят и реагируют. Дзюба ничему не научится в этой ситуации. Он ничему не научился, когда был в «Спартаке», когда бегал по арендам. Все скрывают или не хотят говорить, какие моменты были там, где он играл. Потом он попал в «Зенит» и стал пай-мальчиком. А на самом деле...» — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент спросил у Дзюбы о том, не обидно ли ему было слышать от Игоря Шалимова слова, что он забьет не больше двух мячей в нынешнем сезоне чемпионата России. На что нападающий нагрубил журналисту, сказав: «Я тебе телефон в одно место засуну».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11068502-stipidi-u-dzyuby-vse-v-rozovom-cvete-bezobraznoe-otnoshenie-k-lyudyam.html
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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Рубин – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
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Федор Чалов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

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Спартак

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