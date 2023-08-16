Стипиди: «У Дзюбы все в розовом цвете, безобразное поведение по отношению к людям»

Футбольный эксперт Павел Стипиди поделился мнением о наказании нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы на 50 тысяч рублей и дисквалификацией на два матча РПЛ условно за оскорбление журналиста.

«То он на всю страну показывает, как некоторые вещи делает. Со Слуцким негодяйскую программу проводит. Сейчас он посылает человека и кричит, что засунет ему что-то. У него все в розовом цвете, безобразное поведение по отношению к людям. Все публичные люди должны думать, когда они говорят и реагируют. Дзюба ничему не научится в этой ситуации. Он ничему не научился, когда был в «Спартаке», когда бегал по арендам. Все скрывают или не хотят говорить, какие моменты были там, где он играл. Потом он попал в «Зенит» и стал пай-мальчиком. А на самом деле...» — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент спросил у Дзюбы о том, не обидно ли ему было слышать от Игоря Шалимова слова, что он забьет не больше двух мячей в нынешнем сезоне чемпионата России. На что нападающий нагрубил журналисту, сказав: «Я тебе телефон в одно место засуну».