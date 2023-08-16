Хусаинов — о смерти Будогосского: «Человек фундаментальный, превосходно подготовленный»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского в возрасте 73 лет.

«Человек фундаментальный, превосходно подготовленный. Он старше меня и начал заниматься судейством раньше меня. Руководил зданием специального судейского справочника, где давались рекомендации по трактовкам правил игры. Очень глобально мыслящий человек. Он желал только одного, сделать корпорацию судей, независимой ни от кого, как и требовали рекомендации ФИФА в 1993 году. Это равноправный член федерации футбола страны. Очень жаль», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Будогосский — арбитр всесоюзной и всероссийской категории по футболу, кандидат педагогических наук, автор и соавтор более 200 работ о судействе и инспектировании. В качестве главного арбитра он работал на матчах чемпионатов СССР и России по футболу до 1997 года. Будогосский почти 20 лет работал в РФС в разных должностях. С октября 2016 года по апрель 2018 года он был руководителем департамента судейства и инспектирования.