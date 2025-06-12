Сильянов: «Огромной мечты уехать в Европу нет, поскольку у меня тут в России все»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов после продления контракта с клубом рассказал, что сейчас уже не имеет большого желания перебраться в европейский чемпионат.

— Тяжелый вопрос. Раньше, наверное, были прямо такие амбиции, — цитируют «Известия» Сильянова. Раньше, наверное, мечтал о Европе, когда там Криштиану Роналду играл в «Манчестер Юнайтед». И я хотел поехать в «Манчестер Юнайтед». Сейчас бы я, возможно, не хотел поехать туда, если бы мне такое предложили. Такой прям огромной мечты уехать нет, поскольку у меня тут в России все — семья, друзья. Но, если куда-то позовут, возможно, рассмотрю такой вариант.

— Есть любимый клуб в Европе?

— Наверное, «Манчестер Сити».

— За время игры в РПЛ были варианты уехать в Европу?

— Да нет, наверное. Либо мне просто не говорили об этом. Во всяком случае, я ни от кого не слышал ни разу о конкретном интересе ко мне со стороны европейского клуба.