Тренер «Зенита» сказал, что в системе клуба есть футболист с потенциалом Де Брейне

Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Коноплев в интервью «СЭ» назвал полузащитника «Манчестера Сити» Кевина Де Брейне своим идеалом атакующего футболиста.

— Вы как-то сказали, что ваша главная цель — вырастить Де Брейне. В системе «Зенита» есть футболист с таким потенциалом?

— Да, есть.

— Кто?

— Не скажу. Но этот игрок и сам знает. И по позиции похож. При определенном отношении к себе и к делу, думаю, должен вырасти в игрока достаточно высокого уровня.

— А почему вы хотите вырастить именно Де Брейне?

— Это мой идеал атакующего футболиста, ответственно играющего в обороне. Его смелость в решениях, креативность подкупают. Мне нравится его стиль игры, поэтому хочется вырастить такого футболиста.

— Вы сказали об игроке «Зенита». Но есть еще Кирилл Столбов, один из самых талантливых футболистов России 2004 года. В сентябре «Енисей» арендовал его у «Зенита», Столбов забил там в первом же матче, но потом осел в запасе. Не кажется ли вам, что он рано ушел?

— Здесь он бы имел игровую практику, а для футболиста его возраста это очень важно. Там тренировочный процесс со взрослыми футболистами первой лиги, это тоже плюс. Какой из этих плюсов весомее, сложно сказать. Тут нужно быть внутри и понимать, какие там тренировки. Мы с ним общались — вроде все хорошо, стержень есть, он ждет своего часа. Надеюсь, когда он наступит, Кирилл использует шанс.