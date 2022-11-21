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Сегодня, 12:45

Тренер «Зенита» сказал, что в системе клуба есть футболист с потенциалом Де Брейне

Гоша Чернов
Корреспондент
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Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Коноплев в интервью «СЭ» назвал полузащитника «Манчестера Сити» Кевина Де Брейне своим идеалом атакующего футболиста.

— Вы как-то сказали, что ваша главная цель — вырастить Де Брейне. В системе «Зенита» есть футболист с таким потенциалом?

— Да, есть.

— Кто?

— Не скажу. Но этот игрок и сам знает. И по позиции похож. При определенном отношении к себе и к делу, думаю, должен вырасти в игрока достаточно высокого уровня.

— А почему вы хотите вырастить именно Де Брейне?

— Это мой идеал атакующего футболиста, ответственно играющего в обороне. Его смелость в решениях, креативность подкупают. Мне нравится его стиль игры, поэтому хочется вырастить такого футболиста.

— Вы сказали об игроке «Зенита». Но есть еще Кирилл Столбов, один из самых талантливых футболистов России 2004 года. В сентябре «Енисей» арендовал его у «Зенита», Столбов забил там в первом же матче, но потом осел в запасе. Не кажется ли вам, что он рано ушел?

— Здесь он бы имел игровую практику, а для футболиста его возраста это очень важно. Там тренировочный процесс со взрослыми футболистами первой лиги, это тоже плюс. Какой из этих плюсов весомее, сложно сказать. Тут нужно быть внутри и понимать, какие там тренировки. Мы с ним общались — вроде все хорошо, стержень есть, он ждет своего часа. Надеюсь, когда он наступит, Кирилл использует шанс.

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28%

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Ф2(1.5)

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17%

3.00
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Катар 0
Эквадор 2
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24%

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18%

3.70

П2

16%

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Кевин де Брейне
Футбол
ФК Зенит
1
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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Зенит

 12
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Квинси Промес

Спартак

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