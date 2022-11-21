Тренер молодежки «Зенита» сказал, что не знаком с Сергеем Семаком

Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Коноплев в интервью «СЭ» признался, что никогда не общался с главным тренером основы Сергеем Семаком.

— Как часто вы общаетесь с Сергеем Семаком?

— Ни разу не общались.

— Ваше отношение к этому?

— Спокойное. Мне понятно, что я должен делать на данном этапе. Если бы у меня было непонимание ситуации, то это другое. Если потребность во встрече возникнет, то я ее добьюсь. А если у него появится желание, то я всегда открыт.

— Когда последний раз общались с ним?

— Вообще никогда.

— Вы даже не знакомы?

— Нет.

— Насколько хорошо он или его тренерский штаб осведомлены о вашей команде?

— Знаю, что Александр Низелик (ассистент Семака. — Прим. «СЭ») в прошлом сезоне приходил на стадион или смотрел трансляции матчей. Как сейчас — не знаю.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.