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Сегодня, 13:00

Тренер молодежки «Зенита» сказал, что не знаком с Сергеем Семаком

Гоша Чернов
Корреспондент
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Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Коноплев в интервью «СЭ» признался, что никогда не общался с главным тренером основы Сергеем Семаком.

— Как часто вы общаетесь с Сергеем Семаком?

— Ни разу не общались.

— Ваше отношение к этому?

— Спокойное. Мне понятно, что я должен делать на данном этапе. Если бы у меня было непонимание ситуации, то это другое. Если потребность во встрече возникнет, то я ее добьюсь. А если у него появится желание, то я всегда открыт.

— Когда последний раз общались с ним?

— Вообще никогда.

— Вы даже не знакомы?

— Нет.

— Насколько хорошо он или его тренерский штаб осведомлены о вашей команде?

— Знаю, что Александр Низелик (ассистент Семака. — Прим. «СЭ») в прошлом сезоне приходил на стадион или смотрел трансляции матчей. Как сейчас — не знаю.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.

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17%

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Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

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