Тренер молодежки «Зенита» объяснил причины лидерства команды в МФЛ

Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Коноплев в интервью «СЭ» рассказал, что доволен промежуточным первым местом команды.

— «Зенит» досрочно выиграл первый этап МФЛ. Если абстрагироваться от результата, вы довольны всем, что происходило с командой этой осенью?

— Навскидку — да. Есть удовлетворение от проделанной работы.

— Три причины, по которым «Зенит» заранее выиграл первый этап МФЛ.

— Первое: во всех играх мы превосходили соперника физически. У противников часто сводило ноги, а у нас такого не было ни разу. Это говорит о хорошей работе тренера по физподготовке. Второе: психологический аспект. Мы ни в одной игре не давали усомниться в своей силе, постоянно диктовали свои условия. Понятно, что в этом возрасте невозможно даже одну игру провести без спадов, но ребята по ходу матчей справляются с проблемами и возвращают игру в нужное русло. Третье: техническое мастерство ребят. Если говорить о тактике, то мы продолжаем стиль академии, а техническое мастерство имеет определяющее значение в выполнении тактических замыслов. Мы лучше соперников — и в завершении, и во взаимопонимании.