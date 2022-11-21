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Сегодня, 13:15

Тренер молодежки «Зенита» рассказал, когда в основе появятся новые Кержаковы и Аршавины

Гоша Чернов
Корреспондент
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Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Коноплев в интервью «СЭ» объяснил ситуацию с появлением воспитанников клуба в главной команде.

— Вечный вопрос болельщиков «Зенита»: когда в основе появятся такие же сильные воспитанники, как Кержаков и Аршавин?

— Наши воспитанники есть в главной команде, многие играют в РПЛ и других лигах. Уровень «Зенита» слишком высок, конечно, сложно больше доверять молодым в первой команде, ребята должны развиваться и доказывать. Примеры есть: Кузяев, Чистяков, Круговой, Одоевский. Многое зависит от тренировочного процесса — летом брали Кирилла Столбова и Данилу Козлова, две недели потренировались с основой — уровень футболистов главной команды не позволяет им конкурировать, но постепенно можно подводить их, давать больше времени, хотя бы тренировочного. Очень хочется, чтобы так было. Иногда смотришь матч «Зенита» и думаешь о том, кто из молодых ребят мог бы сыграть так же, как один из футболистов первой команды. И есть ощущение, что кто-то мог бы. Но как получить шанс?

— А почему, на ваш взгляд, за последние 15 лет этот конвейер молодых футболистов в первую команду резко замедлился. Или все, что было в середине нулевых, — аномалия?

— Возрос уровень иностранных футболистов в «Зените». Аномалия? Тоже возможно. Но тогда этим аномальным давали больше шансов, а сейчас их нет совсем. При этом я понимаю болельщиков. Если группа людей задастся целью довести игроков молодежки до основы, то все возможно.

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Основные источники исследования

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Англия
Иран

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28%

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23%

1.74

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17%

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Катар 0
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Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

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3.70

П2

16%

2.30
Александр Кержаков
Андрей Аршавин
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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