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Старший тренер «Краснодара»: «Победа посвящена Галицкому — все хотели его порадовать»

21:38
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Старший тренер «Краснодара» Александр Ермакович после победы над «Сочи» (3:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ рассказал, кому команда посвятила этот успех.

— Много раз игроки «Краснодара» оказывались на газоне. Все ли избежали повреждений?

— Сейчас по тому, что мы видели в раздевалке, точно не знаем, насколько серьезные повреждения у ребят. У Крыховяка было неприятное столкновение. Но сейчас нет точной информации о состоянии.

— За счет чего вам удалось добиться такой химии и взаимодействия игроков на поле в отсутствие главного тренера? И какую установку давали в перерыве после удаления Спаича?

— Мы должны понимать, что главный тренер и штаб трудился весь недельный цикл. Ребятам хорошо была донесена информация, как действовать в атаке, как — в обороне. Во время матча у нас контакт был с Виктором Михайловичем, и футболисты не ощущали, что играем без главного тренера.

— Даже оставшись вдевятером, «Краснодар» практически не уступал сопернику. Какие указания вы давали игрокам в этой ситуации? Что стало главной причиной такого удачного выступления при вроде бы большом меньшинстве?

— Наверно, самоотверженность футболистов и трибуны, которые придавали силы.

— Связана ли великолепная игра «Краснодара», в том числе, и с присутствием на матче Сергея Галицкого? И смотрели ли ваши футболисты недавнее громкое интервью президента клуба?

— Интервью все смотрели и наверняка хотели все порадовать Сергея Николаевича. Ему эта победа также посвящена, она нужна как свежий воздух в непростое время.

Краснодар — Сочи

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Екатерина Потапова все материалы автора

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