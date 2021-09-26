Старший тренер «Краснодара»: «Кордоба сыграл качественно, но подвела реализация»

Старший тренер «Краснодара» Александр Ермакович прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 9 тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

— Мы достаточно качественно сыграли и в обороне, и в атаке, много моментов создали. Самое главное, то мы несмотря на сложную игру, приобрели 3 очка. Давно не играли дома, порадовали болельщиков.

— На ваш взгляд, справедливо ли был удален Урош Спаич? Будет ли клуб обращаться в РФС по поводу этого спорного эпизода?

— На мой взгляд, можно было ограничиться желтой карточкой, но пока не уверен на 100 процентов, момент в повторе не видел еще. По поводу обращения в РФС будет решать руководство.

— Как оцениваете игру Джона Кордобы в этом матче после травмы?

— Учитывая, что он не участвовал в последних матчах, сыграл качественно, создавал моменты. Подвела реализация. Надеемся, что свои моменты он будет лучше использовать в следующих играх.

— Рассматривался ли после удаления Спаича вариант обойтись без замены, переместив в центр обороны Черникова?

— Был такой вариант тоже, но решили, что надо выпускать Ионова.

— Как определялся пенальтист?

— 2 кандидата — Сперцян и Крыховяк. Крыховяк на правах капитана и опытного футболиста взял на себя инициативу.