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Федотов назвал первый тайм с «Краснодаром» самым бездарным за все время работы в «Сочи»

21:30
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после поражения от «Краснодара» (0:3) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал итоги игры.

— Сложно что-то комментировать, — отметил Федотов. — Ничего у нас не получалось, соперник был быстрее. Мы долго думали. Это наш самый бездарный тайм за весь период работы с командой. Пытались что-то поменять, например, в расстановке. Не раз были близки к тому, чтобы перевернуть ход поединка, но, к сожалению, это не удалось. Соперник нас еще раз наказал, заработав 11-метровый. Самое главное? Мы не включили характер. Нужно разбираться.

— Изначально игра предполагалась вторым номером. После удаления Спаича вы это пытались поменять, но мало что получалось. Что послужило причиной? Счет 2:0 давил?

— При счете 2:0 у нас был прекрасный момент, когда мы могли сократить отставание. Были подходы, но в заключительной фазе принимали неправильные решения, не доигрывали до конца. Вся команда соперника отдавалась здорово всем эпизодам. Мяч упорно не шел в ворота.

— С чем связаны замены Попова и Родригу?

— Если бы было 10 замен, можно было бы менять всех. Будем думать, как так получилось. Мы не видели никаких предпосылок к такому разобранному состоянию.

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Екатерина Потапова все материалы автора

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