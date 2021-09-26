«Кровавый спорт 3.0». «Краснодар» показал окровавленную капитанскую повязку Крыховяка
21:45
Футбольный клуб «Краснодар» одержал крупную победу над «Сочи» со счетом 3:0 в домашнем матче девятого тура Тинькофф РПЛ.
После игры в соцсетях «Краснодара» появилась фотография окровавленной капитанской повязки полузащитника хозяев Гжегожа Крыховяка.
«Кровавый спорт 3.0. Победная повязка капитана», — говорится в описании к фото.
В прошедшем матче польский футболист отметился голом на 64-й минуте, когда реализовал пенальти.
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