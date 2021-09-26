«Кровавый спорт 3.0». «Краснодар» показал окровавленную капитанскую повязку Крыховяка

Футбольный клуб «Краснодар» одержал крупную победу над «Сочи» со счетом 3:0 в домашнем матче девятого тура Тинькофф РПЛ.

После игры в соцсетях «Краснодара» появилась фотография окровавленной капитанской повязки полузащитника хозяев Гжегожа Крыховяка.

«Кровавый спорт 3.0. Победная повязка капитана», — говорится в описании к фото.

В прошедшем матче польский футболист отметился голом на 64-й минуте, когда реализовал пенальти.