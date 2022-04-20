Самедов заявил, что Рангник ничего не изменил в работе академии «Локомотива»

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов рассказал о работе Ральфа Рангника в клубе.

— Что изменилось в «Локо» после прихода немецкого блока во главе с Ральфом Рангником и как это повлияло на твою работу?

— На первых порах никак. У них не было времени интересоваться академией. Они приходили на игры молодежки и «Казанки», но занимались основной командой. Изначально нам говорили, что появится некая программа, общая система, которой будут все следовать, но время шло, а ничего не происходило.

— То есть с момента их прихода в клуб и до момента твоего ухода из «Локомотива» в академии ничего глобально не изменилось?

— Абсолютно, вообще ничего.

— Рангник сказал, что, когда он пришел в клуб, селекционного отдела не было. Как ты это воспринял?

— Никак. Понятно, что приехал человек с именем и попал в русскую действительность. Его помощник сказал: «Я не вижу здесь каких-то суперталантливых ребят». Проще всего приехать в чужую страну и сказать так. Такова действительность, у нас нет суперталантов, но есть хорошие, качественные ребята, с которыми надо работать. Нам говорили и обещали, что будет одна система, что будут что-то показывать и объяснять. Ничего не было, все делали своими силами.