Рабинер обогнал Промеса в списке 50 важнейших людей в истории «Спартака» по версии Sports.ru

Рабинер обогнал Промеса и Хлестова в списке важнейших людей в истории «Спартака»

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер вошел в список 50 важнейших людей в истории «Спартака» по версии Sports.ru. Журналист занимает 46-е место. Рейтинг составлен в честь столетия клуба.

«Главный летописец клуба в XXI веке. Написал важнейшую книгу «Как убивали «Спартак» — о конце эпохи Романцева и начале смутного времени. С тех пор не утратил актуальности, до сих пор пишет и рассказывает о клубе», — говорится в сообщении.

Ниже Рабинера в списке находятся форвард Квинси Промес, а также бывшие игроки «Спартака»: Валерий Шмаров, Владимир Степанов и Дмитрий Хлестов.

В топ-5 списка входят: основатель «Спартака» Николай Старостин, самый титулованный тренер команды Олег Романцев и экс-футболисты Федор Черенков, Никита Симонян и Игорь Нетто.

Подробно со списком можно ознакомиться по ссылке.