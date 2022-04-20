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Рабинер обогнал Промеса в списке 50 важнейших людей в истории «Спартака» по версии Sports.ru

Рабинер обогнал Промеса и Хлестова в списке важнейших людей в истории «Спартака»
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Рабинер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер вошел в список 50 важнейших людей в истории «Спартака» по версии Sports.ru. Журналист занимает 46-е место. Рейтинг составлен в честь столетия клуба.

«Главный летописец клуба в XXI веке. Написал важнейшую книгу «Как убивали «Спартак» — о конце эпохи Романцева и начале смутного времени. С тех пор не утратил актуальности, до сих пор пишет и рассказывает о клубе», — говорится в сообщении.

Ниже Рабинера в списке находятся форвард Квинси Промес, а также бывшие игроки «Спартака»: Валерий Шмаров, Владимир Степанов и Дмитрий Хлестов.

В топ-5 списка входят: основатель «Спартака» Николай Старостин, самый титулованный тренер команды Олег Романцев и экс-футболисты Федор Черенков, Никита Симонян и Игорь Нетто.

Подробно со списком можно ознакомиться по ссылке.

ФК Спартак (Москва)
Игорь Рабинер
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