Самедов ответил на обвинения в том, что из-за него «Локомотив» покинули Мухин и Иосифов

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов ответил на обвинения в том, что из-за него клуб покинули Максим Мухин и Никита Иосифов.

— Недавно бывший директор академии «Локо» Владимир Кузьмичев в интервью «Матчу» сказал, что ты виноват в уходе из клуба Максима Мухина и Никиты Иосифова. Он говорит, что ты сказал агенту Мухина Шпиневу: «За такого игрока мы столько денег не дадим».

— Это не соответствует действительности. Я не участвовал в этих переговорах. Спрашивали мое мнение, но я не знаю финансовых запросов игрока. Когда приехал Ральф, у нас были диалоги об этом, он был прямо влюблен в Мухина. Рангник говорил: «Как можно было не подписать Мухина?» На что я ответил, что, на мой взгляд, должно быть адекватное поведение с обеих сторон. «Локомотив» дал ему возможность проявить себя, воспитал его, кормил, одевал. Футболист тоже должен пойти навстречу, а он сыграл 9-10 матчей и просил какую-то сумму. На что мне Рангник сказал, что надо было дать эту сумму — так это и работает. Я ответил: «Окей, но у меня есть свое мнение, и я так не считаю». Но все это было не в момент переговоров, а когда Мухин уже ушел.

— Кузьмичев сказал, что все решения принимал ты, а Леонченко в вашей конструкции — просто говорящая голова.

— Повторюсь, это неправда. Я не вел переговоры ни по Иосифову, ни по Мухину. С Никитой я один раз пообщался, когда его спустили в «Казанку». Подошел, сказал, что его Леонченко зовет к себе в кабинет. Все. Даже не знаю, что он просил, какие условия, кто у него агент... Мне нечего комментировать, я в этом не участвовал.

— Слышал, что Мухину предлагали контракт на несколько сотен тысяч рублей в месяц.

— Насколько я знаю, это неправда.