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Самедов ответил на обвинения в том, что из-за него «Локомотив» покинули Мухин и Иосифов

Севастиан Терлецкий
,  
Максим Алланазаров
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Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов ответил на обвинения в том, что из-за него клуб покинули Максим Мухин и Никита Иосифов.

— Недавно бывший директор академии «Локо» Владимир Кузьмичев в интервью «Матчу» сказал, что ты виноват в уходе из клуба Максима Мухина и Никиты Иосифова. Он говорит, что ты сказал агенту Мухина Шпиневу: «За такого игрока мы столько денег не дадим».

— Это не соответствует действительности. Я не участвовал в этих переговорах. Спрашивали мое мнение, но я не знаю финансовых запросов игрока. Когда приехал Ральф, у нас были диалоги об этом, он был прямо влюблен в Мухина. Рангник говорил: «Как можно было не подписать Мухина?» На что я ответил, что, на мой взгляд, должно быть адекватное поведение с обеих сторон. «Локомотив» дал ему возможность проявить себя, воспитал его, кормил, одевал. Футболист тоже должен пойти навстречу, а он сыграл 9-10 матчей и просил какую-то сумму. На что мне Рангник сказал, что надо было дать эту сумму — так это и работает. Я ответил: «Окей, но у меня есть свое мнение, и я так не считаю». Но все это было не в момент переговоров, а когда Мухин уже ушел.

— Кузьмичев сказал, что все решения принимал ты, а Леонченко в вашей конструкции — просто говорящая голова.

— Повторюсь, это неправда. Я не вел переговоры ни по Иосифову, ни по Мухину. С Никитой я один раз пообщался, когда его спустили в «Казанку». Подошел, сказал, что его Леонченко зовет к себе в кабинет. Все. Даже не знаю, что он просил, какие условия, кто у него агент... Мне нечего комментировать, я в этом не участвовал.

— Слышал, что Мухину предлагали контракт на несколько сотен тысяч рублей в месяц.

— Насколько я знаю, это неправда.

Александр Самедов. «Не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки». Первое большое интервью Самедова после ухода из «Локомотива»
Александр Самедов
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ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
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 - : -
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Локомотив

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И К Ж
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