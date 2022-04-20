Самедов ответил на обвинения в том, что из-за него «Локомотив» покинули Мухин и Иосифов
Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов ответил на обвинения в том, что из-за него клуб покинули Максим Мухин и Никита Иосифов.
— Недавно бывший директор академии «Локо» Владимир Кузьмичев в интервью «Матчу» сказал, что ты виноват в уходе из клуба Максима Мухина и Никиты Иосифова. Он говорит, что ты сказал агенту Мухина Шпиневу: «За такого игрока мы столько денег не дадим».
— Это не соответствует действительности. Я не участвовал в этих переговорах. Спрашивали мое мнение, но я не знаю финансовых запросов игрока. Когда приехал Ральф, у нас были диалоги об этом, он был прямо влюблен в Мухина. Рангник говорил: «Как можно было не подписать Мухина?» На что я ответил, что, на мой взгляд, должно быть адекватное поведение с обеих сторон. «Локомотив» дал ему возможность проявить себя, воспитал его, кормил, одевал. Футболист тоже должен пойти навстречу, а он сыграл 9-10 матчей и просил какую-то сумму. На что мне Рангник сказал, что надо было дать эту сумму — так это и работает. Я ответил: «Окей, но у меня есть свое мнение, и я так не считаю». Но все это было не в момент переговоров, а когда Мухин уже ушел.
— Кузьмичев сказал, что все решения принимал ты, а Леонченко в вашей конструкции — просто говорящая голова.
— Повторюсь, это неправда. Я не вел переговоры ни по Иосифову, ни по Мухину. С Никитой я один раз пообщался, когда его спустили в «Казанку». Подошел, сказал, что его Леонченко зовет к себе в кабинет. Все. Даже не знаю, что он просил, какие условия, кто у него агент... Мне нечего комментировать, я в этом не участвовал.
— Слышал, что Мухину предлагали контракт на несколько сотен тысяч рублей в месяц.
— Насколько я знаю, это неправда.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0